Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kanal Sim’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yapmaya çalıştığını ifade eden Akansoy, AKSA ile 15 yıllığına yeni bir sözleşme niyetinde olunduğunu bildiklerini söyledi. Bu ülkede bir enerji sorununun varlığının bir gerçeklik olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Önemli olan enerji sorununu, ülkenin kendi gerçekleri ve bilimsel metotlar kullanarak çözmektir” diye konuştu.

Meseleyi gerçekten toplumun tüm kesimlerinin ortak meselesi olarak ele almak gerektiğini kaydeden Akansoy, gerek sendikaların gerekse ekonomik örgütlerin söz konusu duruma karşı çıktığını belirtti. “Ülkede enerji sorunu var ama enerji planlaması, enerji siyaseti yok. Hükümet bu enerji sorunuyla nasıl baş edebileceğini bilmiyor” diyen Akansoy, ortada yalana dayalı bilgilerin dolaştığını öne sürdü.

Akansoy, “Biz bu kirli bilgilerle uğraşmak zorunda değiliz. Bu değişiklikten vazgeçin, geri çekin diyoruz. Bu ülkede enerji konusu toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. AKSA ile sözleşme Mart 2024 tarihinde biter, yine sözleşmede devlet talep ederse AKSA’nın üç yıl daha hizmet verme zorunluluğu vardır. Önümüzde dört yıllık bir süre var” ifadelerini kullandı.

CTP olarak önceliklerinin, Kıb-Tek’in kurulu gücünün geliştirilmesi ve artırılması olduğunu ifade eden Asım Akansoy, kurulu gücün artırılması için dörtlü hükümet döneminde de uluslararası ihaleye çıkıldığını anımsattı. Birinci önceliğin, santral yatırımlarının yapılmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Akansoy, “Kablo konusu konuşulmaya açık bir konudur. Sayın Ünal Üstel sürekli enterkonnekte olacak diyor. Kablo yatırımı mantıklı mıdır, değil midir? Bu soruyu tartışmak lazım” dedi.

Enerji konusunda birçok alternatif bulunduğunu belirten CTP Genel Sekreteri Akansoy, örnekler verdi. Enerji Dairesi’nin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Akansoy, Enerji Üst Kurulu denen yaklaşımın, özelleştirmeye dönük olduğunu dile getirdi.

Akansoy, “Bizim derdimiz daha fazla kamunun elinde kalacak, kamu tarafından yönetilecek bir yapıdır. Bunun uzun vadede planlamasını yapmamız lazım. Öncelikli yatırım yeri KIB-TEK’tir” şeklinde konuştu.

“HALKI SÜREKLİ YANILTIYORLAR”

Enterkonnekte sistemin, Avrupa Enerji Ajansı tarafından kabul edilip edilmeyeceğiyle ilgili de konuşan Akansoy, “Enerji konusunda çok değişik faktörler vardır. Tüm bunları bir araya getirip yaklaşım ortaya koymamız lazım. Bunu yapabilecek basirette bir hükümet yok. Halkı sürekli yanıltan bir yaklaşımları var. Biz kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Bu toplum zararı yaratan bir şeydir. 15 yıllık sözleşme, toplumun geleceğinden çalınmasıyla ilgili bir sözleşmedir” ifadelerini kullandı.

CTP iktidarında mutlaka bu konuyla ilgili değerlendirmelerinin olacağını ifade eden Akansoy, ortaya çıkan zararı imza atanlardan talep edeceklerini söyledi.

“Stenograflar ve El-Sen üyelerine karşı tehditler” hakkında da konuşan Akansoy, “Bu, faşist devlet anlayışının bir ürünüdür” dedi. “Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesine karşı bütünsel bir saldırı olduğunu” savunan Akansoy, şöyle devam etti:

“AKSA konusu bir bütünün parçasıdır. Diğer parçaları ilahiyat, külliye, vizesiz işlem yaptırma konuları gibi konulardır. Tüm bunlar, ortak tavrın parçacıklarıdır. Hepimiz büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız.”

İçinden geçilen dönemde tüm yurtseverlerin dayanışmayı büyütmesi gerektiğini ifade eden Asım Akansoy, “ortak akıl” çağrısı yaptı. Pazartesi günü söz konusu yasanın geçirilmesi durumunda, Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğinin bilindiğini belirten Akansoy, “CTP olarak hukuki sürecin içinde olacağız. Bu yasanın nasıl hayata geçirileceğini de adım adım takip edeceğiz. Kaygılıyız, ciddi mücadele vermemiz gerekiyor. Her türlü sorumluluğu ve mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.

“CTP, BU HALKIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE HAZIRDIR”

“Bütünle ilgili mücadele elbette halkın güvenini kazanmış bir siyasi hareketin iktidara gelmesiyle olur. CTP güçlü bir şekilde iktidara gelmeden bu yıkımlara devam edilecek” diyen Akansoy, karşılarındaki zihniyetin “gözü dönmüş durumda” olduğunu iddia etti.

İradenin yeniden şekillenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Akansoy, “CTP bu halkın yüzünü güldürmeye, planlarını günü geldiğinde paylaşmaya hazırdır. Toplumun tüm kesimlerinin güçlü bir hükümete ihtiyacı vardır. Tüm bunları ele alıp hayata geçirecek, cesaret sahibi bir yaklaşıma ihtiyaç vardır” dedi.

Her geçen gün yeni tahribatların ortaya çıktığını kaydeden Asım Akansoy, “Çağrımız bu ülkeyi seven, bu ülkenin daha yaşanabilir olacağını düşünen herkesedir. Umutsuz olmamız gerekmez. Bu ülkeyi yönetebiliriz” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS VE DEPREM: BİR YOL HARİTASI” PANELİ

İnşası devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesiyle ilgili de konuşan Akansoy, “Bir ülkede meclis ve cumhurbaşkanlığı binasının kaçak yapıldığı tarihte görülmemiştir” dedi.

CTP olarak 15 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” başlığıyla bir panel düzenleyeceklerini hatırlatan Akansoy, tüm halkı panele katılmaya davet etti.

Akansoy, “Ortak bir meselemiz var. Deprem konusu, enerji konusu gibi ortak meselemizdir. Çözüm odaklı düşünebilmek için bilime başvurmamız gerekiyor” dedi.

İnşaat mühendislerinin gönüllü yaptığı analizler sonucu 350 binanın ileri tetkik gerektiren bina olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Akansoy, söz konusu rapor hakkında hükümet tarafından hiçbir adım atılmadığını savundu.

KIBRIS SORUNU…

Kıbrıs sorunuyla ilgili soruyu da yanıtlayan CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin en büyük talihsizliği Sayın Tatar ve Ertuğruloğlu’dur. Bizi federasyon konusundaki mücadelemizden vazgeçiremeyecekler. Kıbrıslı Türklere çok çektirdiler. Doğru yol federasyon yoludur” ifadelerini kullandı.