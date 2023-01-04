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CTP Milletvekili ve Genel Sekreteri Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

CTP’nin bütçe görüşmeleri sırasında Mecliste gündeme getirdiği Cumhurbaşkanlığı danışmanları hakkında görüş bildiren Akansoy, “Cumhurbaşkanlığında 2 tür danışmanlık vardır. Diğer bakanlıklarda da kullanılan yani yüksek lisansı olan bir kişi belli bir meblağ ve baremle size hizmet verebilir. Bir de başka bir konu da var. Başka hiçbir makamda olmayan ve sadece Cumhurbaşkanlığında olan bir danışmanlık statüsüdür. Bu danışmanlık statüsünün maaş ve yetkilerini Cumhurbaşkanı belirler. Eğer siz bu özel danışmanlık statüsünün başka maksatlar için kullanırsanız burada problem doğar. Bir de görev alacak kişilerin vasıfları çok önemlidir. Listeye baktığımda Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası ve yerel anlamda tanıtımını yapmak ve Kıbrıs Türk halkının öne çıkması için gerek akademik gerek siyasi anlamda bir durumla karşılamadım oradaki işimler içe dönük ve manipülatif işler yapmak için görevlendirilmiş kişilerdir” ifadelerini kullandı.