Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
YENİ FİYATLARI
KURŞUNSUZ 95: 20,16
KURŞUNSUZ 98: 20.47
EURO DİZEL: 21.96
GAZ YAĞI: 21.96
ESKİ FİYATLAR:
KURŞUNSUZ 95: 18,57
KURŞUNSUZ 98: 18,88
EURO DİZEL: 20,54
GAZ YAĞI: 20,27
Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
YENİ FİYATLARI
KURŞUNSUZ 95: 20,16
KURŞUNSUZ 98: 20.47
EURO DİZEL: 21.96
GAZ YAĞI: 21.96
ESKİ FİYATLAR:
KURŞUNSUZ 95: 18,57
KURŞUNSUZ 98: 18,88
EURO DİZEL: 20,54
GAZ YAĞI: 20,27
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