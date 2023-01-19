Mimarlar Odası: Sosyal konut projesi tüm imar planlamalarına aykırıdır

Mimarlar Odası: Sosyal konut projesi tüm imar planlamalarına aykırıdır

Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

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