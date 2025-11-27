Bunlar da ilginizi çekebilir

Duayen gazeteci, KIBRIS Gazetesi yazarı Akay Cemal, geçtiğimiz Cuma günü yaşadığı kol uyuşukluğundan sonra cumartesi sabahı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine müracaat etmiş ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek nöroloji servisinde tedavi altına alınmıştı.

Tolgay’ın eşi de solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunuyordu. Tolgay, eşini görmeye gittiği sırada Akay Cemal’i fark ettiğini sosyal medyadan duyurarak Akay Cemal’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaştı.

KIBRIS Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay dün sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla yakın dostu Akay Cemal'in yoğun bakıma alındığını açıkladı.

