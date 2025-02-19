Akay Darbaz'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Cumartesi günü yapılacak olan KKTC MUHTARLAR DERNEĞİ GENEL KURULUNDA,üst üste iki dönemdir Onurumla,Gururumla ve Şerefimle büyük bir özveriyle yapmakta olduğum KKTC MUHTARLAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞINA 3.KEZ YİNE ADAY OLMA KARARI ALDIM.Başta muhtarlarımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm kurum ,kuruluş ve halkımız ile birlikte çok güzel şeyler yapmış ve yapmaya devam edeceğiz.Tabiki yine halkımızı ve tüm kesimleri kucaklayarak...Ülkemizin ve demolrasinin ilk adımı ve mihenk taşı olan Muhtarlık müessesinin daha çağdaş,demokratik,sürdürülebilir bir muhtarlık konumuna getire bilmek için elimizden geleni yapmış ve yapmaya devam edeceğiz.