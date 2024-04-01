Akçın yaptığı yazılı açıklamada, narenciyenin adanın en önemli ihracat ürünü olduğunu ifade ederek, her yıl ürünün bir kısmının heba olduğunu ve üreticinin zarara uğratıldığını belirtti.

“Bu yıl da yeşillenme hastalığının bahane edildiğini” belirten Akçın, ihracatın yapılamamasının, ürünün büyük bir kısmının, hatta yüzde 30-40 oranına varan king mandalinanın ağaçların altına dökülerek heba olmasına vesile olduğunu” kaydetti. Akçın, ürünün bir kısmının ise dalında kalıp, tazmin edileceğini ifade etti.

Mevcut kesim ekipleri ile valensiya hasadına geç kalındığını belirten Akçın, kesim ekiplerinin şu an 600-650 civarında işçisi bulunduğunu ancak bayram nedeniyle işçilerin büyük bir kısmının Türkiye’ye gittiğinin söylendiğini, dönüp dönmeyeceklerinin ise meçhul olduğunu kaydetti.

"Kesim işçilerine ihtiyaç duyulacak"

Mayıs ayı içerisinde işçilerin azalması nedeniyle valensiya ürününün hasat edilemeyeceğinin öngörüldüğünü belirten Akçın, kesim işçilerine ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

“Kesim ekiplerinin, yeni işçi gelmesini önlemek için her çareye başvurduğunu” savunan Turgut Akçın, “Eğer kendileri bu ürünü kesebileceklerini iddia ediyorlarsa, taahhütname imzalayıp aynı fiyattan tüm ürünün hasadını yapacaklarını, yapamazlarsa dalında kalacak ürünü tazmin edeceklerini taahhüt etsinler. Belge imzalasınlar” dedi.

Bu yıl sıcak havanın erken gelmesiyle Akdeniz Meyve Sineğinin faaliyete geçerek, meyvelerin kurtlanmasına sebep olabileceğine işaret eden Birlik Başkanı Akçın, mayıs ayı sonunda hasadın tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Akçın, “Her yıl hasatla ilgili sorunlar yaşanıyor, bu soruna köklü ve kalıcı çözüm bulmak ilgililerin elinde… Bu stresi üretici olarak her yıl yaşamak istemiyoruz. İnsanların psikolojisi bozuluyor” ifadelerini kullandı.

Cypfruvex’in aralık ve ocakta aldığı greyfurt ve limon ödemelerinin hala yapılmadığını da belirten Akçın, üreticinin, ödeme zamanını merakla beklediğini ifade etti.