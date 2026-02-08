Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KKTC Turizm ve Başarı Ödül Töreni, Les Ambassadeurs Hotel’de gerçekleşti
KKTC Turizm ve Başarı Ödül Töreni, Les Ambassadeurs Hotel’de gerçekleşti
İçeriği Görüntüle

Akdeniz'de depremler

13 Ocak 2026: Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve 10.01 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

30 Aralık 2026: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 18.05’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.