Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.12.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Akdoğan-Yiğitler Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Mahabubur RAHMAN (E-27) yönetimindeki YP 563 plakalı motosiklet ile Akdoğan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan beton köprü kenarına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan motosiklet, yine yol kenarında bulunan beton su deposuna da çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahabubur RAHMAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol ayak kırığı ve kafa travması teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.