Yenileme çalışmaları kapsamında, Mithat Paşa Sokak’ta yaratılan alan meydan haline getirildi. Yeni oluşturulan meydanın duvarına grafik tasarım dünyasının yaşayan efsanesi Armando Milani’nin Birleşmiş Milletler için hazırladığı “War to Peace” isimli afiş tasarımı uygulandı.

Armando Milani, kendisine ait afiş tasarımının duvara uygulanmasına izin verdi ve uygulama LTB ile ARUCAD arasında yapılan iş birliği kapsamında ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi ve mural sanatçısı Batu Gündal tarafından yapıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Armando Milani, meydandaki tasarımı yerinde incelediler. Başkan Harmancı, Milani'ye evrensel anlamada büyük değer ve öneme sahip tasarımı Lefkoşa'da uygulama hakkını verdiği için teşekkür etti. Armando Milani de, Başkan Harmancı ile tasarımı yerinde inceledikten sonra kendi imzasını duvara attı.

Harmancı: "Varil siyasetine karşı Milani'nin bu tasarım ile barış içerikli mesaj veriyoruz"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meydan düzenlemesinde Birleşmiş Milletler'in ikonikleşmiş ve barış çağrısını içeren posterinin duvara uygulandığını söyledi.

"Varil siyasetine karşı Milani'nin bu tasarımı ile barış içerikli mesaj veriyoruz" diyen Başkan Harmancı, savaşın kötü anıları yerine barışı hatırlatacak mesajlarla iki toplumun birleşmesini arzuladıklarını belirtti.

Burayı ziyaret edecek yerli ve yabancı herkesin buradan yükselen barış sesini duymasını istediklerini ifade eden Başkan Harmancı, çalışmanın Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir arada yaşayabilmesine yönelik önemli bir mesaj olacağını düşündüğünü söyledi.

Başkan Harmancı, Armando Milani'ye, belediye meclis üyelerine, belediye çalışanlarına, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ne (ARUCAD) ve projenin gerçekleşmesine katkı koyan Senih Çavuşoğlu'a teşekkür etti. Harmancı, konuşmasının sonunda 4 Temmuz Cumartesi gün saat 18.00'den itibaren Mithat Paşa Sokak ve Kuyumcular Sokak'ta yapılacak 80'ler-90'lar partisine tüm yurttaşları davet etti.

Milani: "Lefkoşa'daki duvar insanları bir araya getirme potansiyeline sahip"

Uluslararası üne sahip grafik tasarım sanatçısı Armando Milani, eserinin Avrupa'nın bölümmüş son başkentinin duvarda sergilenmesinden büyük onur duyduğunu belirtti.

Milani, en büyük temennilerinin bu duvarın gelecekte uzlaşma, karşılıklı anlayış ve diyalog için bir fırsata dönüşmesi olduğunu ifade ederek, hazırladığı çalışmanın savaşın şiddetini bir barış sembolüne dönüştürmeyi amaçladığını söyledi.

Berlin Duvarı'nın insanları ayırmak için inşa edildiğini hatırlatan Milani, Lefkoşa'daki duvarın ise tam tersine insanları bir araya getirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Günümüzde yaşanan belirsizlikler ve çatışmalar nedeniyle bu mesajın her zamankinden daha anlamlı hqle geldiğini dile getiren Milani, "Savaş tüm insanlık için bir yenilgidir." dedi.

Kıbrıs'ın Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında yer aldığını belirten Milani, adanın kültürlerin, tarihlerin ve halkların buluştuğu eşsiz bir coğrafya olduğunu, bu nedenle birlik, karşılıklı anlayış ve barış mesajı vermek için son derece uygun bir yer olduğunu söyledi.

Evrensel Barışın İmgesi Doğrudan Bölünmüş Bir Gerçekliğin İçine Yerleşiyor

Birleşmiş Milletler için üretilen Armando Milani’nin “War to Peace” çalışması, evrensel bir barış imgesini doğrudan bölünmüş bir gerçekliğin içine yerleştirir.

“WAR” sözcüğünden çıkarılan “A”, “PEACE”in oluşmasını sağlar; bu bir ekleme değil, kurucu bir çıkarma işlemidir. Savaştan çıkarılan şey, barışın koşulu hâline gelir.

“WAR” ve “PEACE” aynı anda görünür; ancak aynı anda tamamlanamazlar. Bu bir çelişki değil, bir geçiştir. Anlam sabit değildir; hareket halindedir. Bu nedenle barış bir sonuç değil, bir süreçtir.Odaktaki güvercin yalnızca bir sembol değil, bu dönüşümün eşiğidir. Bu dönüşümün izi olan kırmızı “A”, hem kopuşu hem de yeniden bağlanmayı taşır.

Grafik Tasarım Dünyasının Yaşayan Efsanesi: Armando Milani

1940 yılında Milano'da doğan grafik tasarım dünyasının yaşayan efsanesi Armando Milani, ilk ödülünü 25 yaşında RAI Radiotelefortuna logosu ile kazandı. 1984 yılından beri AGI (Alliance Graphique International) üyesi olan Milani, kurumsal kimlik, editoryal tasarım, insani ve ekolojik posterler konusunda uzmandır. Armando Milani, Birleşmiş Milletler için dünya çapında yaygınlaşan “Savaş/Barış” posterini ve 2022 yılında Avrupa Parlamentosu için “Avrupa'nın Geleceği” posterini tasarladı.

2017 yılında, insani yardım posterleri ile Mexico City'deki Anahuac Üniversitesi'nden altın madalya aldı. 2020 yılında, çalışmaları ADI Tasarım Endeksi tarafından Compasso d'Oro için 3 kez seçildi.