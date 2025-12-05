Kimliği meçhul kişi veya kişilerin garajın kapısını açarak içeriye girdikten sonra aletleri alıp bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Olayın polise bildirilmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, hırsızlık zanlısı olarak görülen İ.D. (E-28) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalınan aletlerden bir kısmını satın aldığı belirlenen F.B.’nin (E-43) de “hırsızlık malı satın alma” suçundan tutuklandığını açıkladı.
Çalınan eşyalar arasında bulunan kaynak makinesi, izmirillo ve tilki kuyruğu testerenin F.B.’nin tasarrufunda bulunduğu belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.