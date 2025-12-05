Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturma devam ediyor.

Çalınan eşyalar arasında bulunan kaynak makinesi, izmirillo ve tilki kuyruğu testerenin F.B.’nin tasarrufunda bulunduğu belirtildi.

Olayın polise bildirilmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, hırsızlık zanlısı olarak görülen İ.D. (E-28) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalınan aletlerden bir kısmını satın aldığı belirlenen F.B.’nin (E-43) de “hırsızlık malı satın alma” suçundan tutuklandığını açıkladı.

Kimliği meçhul kişi veya kişilerin garajın kapısını açarak içeriye girdikten sonra aletleri alıp bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

