AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AKEL’in daha fazla geçiş noktasının açılmasından yana olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, partisi AKEL’in daha fazla geçiş noktasının açılmasından yana olduğunu ifade eden Stefanu, açıklamasında ayrıca, sınır kapılarını kapalı tutanın Kıbrıs Rum kesimi değil, Türk Ordusu olduğu iddiasında da bulundu.

Stefanu, geçiş noktalarının açılmasının iki toplum arasındaki iletişimi kolaylaştırdığını ve bu olayın iki toplum arasında güvenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini de ifade etti.

Stefanu, bir soruya yanıtında ise, zaman zaman sınır kapılarının kapanmasına dair sesler de duyulduğunu ve böyle bir politika ile yaklaşımın, tamamen bölünmeyi ileriye götürmek isteyenlere hizmet edeceğini de savundu.

Geçiş noktalarının açılmasının mütekabiliyet esasına göre gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade eden Stefanu, şu an Kıbrıs Türk tarafının “Mia Milia’daki” (Haspolat) geçiş noktasının açılmasını istediğini, Rum tarafının ise bunun mütekabiliyet esasına göre yapılmasını istediğini belirtti.

İki tarafın da belirli geçiş noktalarının açılmasına dair talepleri olduğunu dile getiren Stefanu, daha fazla geçiş noktası açılmasına dair çabayı sürdürmeleri gerektiğini, ancak karşılıklı kararlara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.