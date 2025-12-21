Alithia’nın haberine göre Rum Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, 4 uzmandan oluşan EU “Veterinary Emergency Team”in Rum Veteriner Dairesi’nin talebi üzerine Ada’ya geldiğini açıkladı.

Uzmanlar takımı ile toplantı yaptıklarını belirten Pipis, dün KKTC’ye gelen takımın bugün kendilerine KKTC’de kendilerine söylenenler ve yapılanlar hakkında bilgi vereceğini, daha sonra meseleyi Avrupa Komisyonu ile birlikte ele alacaklarını söyledi. Uzmanlar takımının müfettiş ya da denetçi rolü olmadığını, vakanın doğru yönetilmesine yardımcı olmak maksadıyla geldiğini söyledi.

Pipis, Güney Kıbrıs’taki durumun sorulması üzerine bütün müdahillerin bilgilendirildiğini söyledi. KKTC Tarım Bakanlığı’nın, şap hastalığının KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan geçmiş olabileceği açıklaması sorulduğunda ise “öyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını Güney Kıbrıs’ta vaka bulunmadığını” belirtti.

-“Menelau kara kapılarında önlem alındığını ve durumu yakından takip ettiklerini açıkladı”

Haravgi’ye göre Rum Müzakereci Menelaos Menelau, KKTC’de şap hastalığı görülmesinin ardından iki taraf arasında koordinasyon ve karşılıklı bilgilendirme bulunduğunu açıkladı. Durumun doğru yönetilmesi için yürürlükteki protokollerde öngörülen bütün önlemlerin alındığını kaydetti.

Astra FM’e konuşan Menelau hastalığın ortaya çıkmasının ardından kara kapılarında önlem alındığını, durumu yakından takip ettiklerini, kargaşaya veya soruna neden olmadığını açıkladı.

Menelau iki Toplumlu Sağlık Komitesi çerçevesinde hayvan sağlığı alt komitesi de bulunduğunu hatırlatarak ve alt komitenin derhal harekete geçtiğini geçen hafta başlarında iki taraf arasında uzmanlar düzeyinde gerekli temasın kurulduğunu da söyledi.