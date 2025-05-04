Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik temelindeki federasyon çözümünün başarıya ulaşması çerçevesinde, sol cenahın uluslararası hukuk, insan hakları ve temel özgürlüklerin tesisi için ezeli mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

Habere göre, Stefanu, bu mücadeleye 1974’ten beri yaptıkları gibi, (sözde) “Türk işgali” bitene ve ülke yeniden birleşene kadar devam edeceklerini vurguladı.

AKEL’in, Metehan geçiş kapısında, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP) Erdoğan’ın ziyaretini protesto için muhtıra verdiğini yazan gazete, AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas’ın da açıklama yaparak, müzakerelerin yeniden başlamasının arzu edildiği bir dönemde, yapılan her (sözde) “yasadışı ziyaretin” karşıt sonuç verdiğini söylediğini kaydetti.

Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret, Haravgi gazetesinde “Erdoğan Perde Gerisinde Başörtüsü Protestolarıyla Kıbrıs’ta”; Fileleftheros'ta “Bu Topraklara Bir Damga Daha Vuruyoruz"; Simerini'de “Sultan İki Devletlilik Cehennemini Damgalıyor”; Kathimerini'de “İşgal Bölgelerinden Gövde Gösterisi”; Politis'te “Mesajlı ve Tutuklamalı Ziyaret”; Alithia'da “Erdoğan’dan Yasadışı Ziyaret” başlığıyla verildi.