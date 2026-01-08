Akgürcü yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de avcıların her türlü kullanımına olanak sağlayacak gerek yerli üretim, gerekse ithâl marka fişeklerin bulunduğunu kaydederek, “Bu nedenle Güney Kıbrıs menşeli fişeklerin kullanılmaması yasal ve güvenlik açısından önem taşımakta ve gereklilik oluşturmaktadır” dedi.

-“Kontrol ve denetimler sıklaştırılacak”

Akgürcü, av günleri ve kara sınır geçişlerinde PGM ve Gümrük Müdürlüğü tarafından yasak fişek girişlerinin önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerin sıklaştırılacağını da bildirdi.

Avın bir spor olarak kabul edilmesi, ithâli ve kullanımı yasak olan fişeklerin kullanılmaması ve avlanan insanların can güvenliğinin sağlanmasının ön plânda tutulması gerektiğini kaydeden Akgürcü, “Yasal bir sorunla karşılaşılmaması için Müfettişliğimiz tarafından belirtilen hususlara uyulması gereklilik oluşturmaktadır” dedi.