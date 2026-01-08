AB Dönem Başkanlığı’nın Güney Kıbrıs’a devredildiği törende Rum Yönetimi tarafından Türkiye’nin adada “işgalci” olarak gösterilmesini eleştiren Öztürkler, bu yaklaşımın siyasi manipülasyon olduğunu dile getirdi.

Öztürkler, adada bugün huzur ve güven ortamının sağlanmasının tek sebebinin Türk askeri olduğunu, çözümsüzlüğün sorumlusunun ise Rum yönetiminin yıllardır süren uzlaşmaz tutumu olduğunu belirtti.

Törende Maraş’a ait görsellerin kullanılmasının da tepki çektiğini söyleyen Öztürkler, bu tür sembolik hamlelerin AB’nin tarafsızlık iddiasıyla çeliştiğini ifade etti. Vakıf malı olan Maraş’ın AB liderleri önünde Rumlar tarafından siyasi propaganda malzemesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Maraş’ın bugün bu halde olmasının sorumlusunun, yıllarca bölgenin açılmasına engel olan Rum Yönetimi olduğunu söyleyen Öztürkler, Türkiye ile KKTC hükümetinin Maraş konusunda gerekli açılımları hayata geçirdiğini belirtti.

Öztürkler, törende Kıbrıs Türk halkının 1963’ten itibaren yaşadığı kayıpların, acıların ve toplu saldırıların görmezden gelindiğini ifade ederek, “Eğer bir şey gösterilecekse, Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı zulüm ve insanlık dışı saldırılar gösterilmeliydi” dedi.

AB’nin bu tarihi gerçekleri yok sayarak Rum tarafının söylemlerini sahiplenmesinin, birliğin çifte standart uyguladığının en açık göstergesi olduğunu söyleyen Öztürkler, AB’nin Güney Kıbrıs’ın söylemlerini sorgulamadan sahiplenmesinin çözüm sürecine katkı sağlamadığını, aksine taraflar arasındaki güveni zedelediğini kaydetti.