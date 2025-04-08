Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.04.2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Girne’de Cambaz Ali Nazmi Sokak üzerinde, Naci KAYA (E-56), 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SS 503 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru geri geri seyrettiği sırada, o esnada arkasında park halinde bulunun TYC 570 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan SS 503 plakalı araç sürücüsü Naci KAYA tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.