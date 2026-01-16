Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını sırasıyla, Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan, Türkiye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel yaptı.

Törende, projenin tanıtım videosu gösterildi.

Törende, konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ekonomisinin daha dayanıklı, daha düzenli ve daha öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de, yapay zeka destekli sabit hız kameralarını sadece “ceza yazan kameralar” olarak görmenin büyük bir yanılgı olduğunu, bir ülkeye kurulan tüm teknolojik altyapı sistemlerinin aynı zamanda o ülke adına bir iç güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

-Yılmaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, lansmanı yapılan projenin çağın imkanlarının akılcı kamu politikaları ile bir araya geldiğinde şehir hayatında düzenin sağlanmasına nasıl katkı sağladığını gösteren önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Mart 2025 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen projelerin doğrudan kamu kapasitesini büyüten ve sağlık, eğitim, tarım başta olmak üzere vatandaşa dokunan alanlara yöneldiğini anlatan Yılmaz, adada enerji arz güvenliğinin sürdürülebilir olması için de alternatif çözümler ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yılmaz, “Bu projeler, tek tek ele alındığında farklı alanlara temas etse de ortak bir hedefe yönelmektedir. KKTC ekonomisinin daha dayanıklı, daha düzenli ve daha öngörülebilir bir yapıya kavuşması.” dedi.

Ulaştırma projelerinin ayrı bir başlık olarak öne çıktığını belirten Yılmaz, bugüne kadar hayata geçirilen ulaştırma yatırımları ile KKTC’de yol altyapısının ve fiziki imkânların önemli ölçüde güçlendirildiğini anlattı. Yılmaz, Akıllı Ulaşım Sistemi – Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi’nin mevcut ulaştırma altyapısını tamamlayan, onu daha güvenli, daha düzenli ve daha etkin hâle getirmeyi hedefleyen bir adım olduğunu vurguladı.

Proje için T.C. kaynaklarından yaklaşık 4,7 milyon dolar finanse edildiğini, proje kapsamında 130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 yeni nesil hız tespit sistemi kurulduğunu dile getiren Cevdet Yılmaz, bu sistemlerle ada genelinde bütüncül ve merkezi bir denetim altyapısı oluşturulduğunu belirtti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye iş birliğinde hayata geçirdiğimiz bir başka vizyonu, vatandaşlarımızın can güvenliğini merkeze alan bir anlayışı ve yerli ve milli bir stratejik dönüşümü sizlerle paylaşmak için bir aradayız.” diyerek sözlerine başladı.

Halkın can güvenliğini ve huzurunu koruyan yatırımları öncelikler arasında tuttuklarını kaydeden Üstel, “Trafik güvenliği de bu anlayışın en somut başlıklarından sadece biridir. Çünkü konu yol olduğunda, konu hız olduğunda, konu trafik olduğunda mesele aynı zamanda insan hayatıdır.” dedi.

Yeni teknolojik sistemleri ihtiyaç görülen, trafik kazalarının en yoğun yaşandığı noktalara monte ettiklerini anlatan Üstel, yapay zeka destekli sabit hız kameralarını sadece “ceza yazan kameralar” olarak görmenin büyük bir yanılgı olduğunu söyledi.

Bir ülkeye kurulan tüm teknolojik altyapı sistemlerinin aynı zamanda o ülke adına bir iç güvenlik meselesi olduğunu anlatan Üstel, bu kameraların araçları tanıyabilen bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Toplamda 130 sabit kamera ve Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen 20 mobil kamera olduğunu aktaran Başbakan Üstel, bu kameraların tamamının Türkiye Cumhuriyeti tarafından tüm yazılımı, altyapısı ve teknolojisiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hibe edildiğini söyledi.

Üstel, “Bu noktada bazı yanlış bilinen bilgileri de düzeltmek isterim. Bu kameralar son derece teknolojik donanıma sahiptir ve görevleri nettir. Hız tespiti yapmak… Son dört aydır aktif şekilde çalışmaktadırlar ve tüm test süreçleri tamamlanmış durumdadır. ‘Makineler arızalıdır’, ‘güneşe dayanamadı, bozuldu’ şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Ancak bu süre zarfında cezai işlem uygulanmamıştır. Merak etmeyin toplu bir ceza kesimi de söz konusu olmayacaktır.” diye konuştu.

Bu kameraların devreye girmesiyle birlikte trafik cezalarına yönelik yasal düzenleme çalışmasını da başlattıklarını aktaran Üstel, “Amacımız ceza kesmek değil; doğru davranışı kalıcı hale getirmektir.” dedi.

Konuşmaların ardından, sistem devreye girdi.