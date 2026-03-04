Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu. Sıcaklık 18-21 dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahmini raporuna göre, bölge ilk olarak yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli, ardından alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca, hava az bulutlu veya bulutlu olarak devam edecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar günleri ise yer yer fırtınamsı esmesi öngörülüyor.