Geçtiğimiz günlerde ‘yasaklı göçmen’ ilan edilen İran uyruklu Mahdi Asadinezhad, mahkeme kararıyla adaya geri döndü.

Asadinezhad, İran’da mevcut rejime karşı başlayan protestolara destek verdiği ve KKTC’de yaşayan İranlı muhalifleri organize ettiği iddiasıyla “ülke güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye sokma ihtimali bulunduğu” gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilerek deport edilmek istenmişti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Asadinezhad, İran rejimiyle yaşadığı sorunlar ve ardından Kuzey Kıbrıs’tan sınır dışı edilmesi süreci nedeniyle günler süren mücadelenin ardından, avukatlarının girişimleriyle ailesine geri dönebildiğini belirterek, “Ölümün eşiğinden dönüş insanı daha güçlü kılar” ifadelerini kullandı.

MAHKEME DEPORT KARARINI DURDURDU

Asadinezhad tarafından açılan dava kapsamında Yüksek İdare Mahkemesi, 2 Mart 2026 tarihinde önemli bir ara karar verdi. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, Muhaceret Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Başmuhaceret Memurluğu’nun uyguladığı işlem ve kararları inceleyerek, sınır dışı etme sürecinin durdurulmasına hükmetti.

Kararda, 24 Şubat 2026 tarihli deport ve tutuklama kararının yarattığı sonuçların, davanın nihai olarak değerlendirilmesine kadar geçici olarak durdurulmasına emir verildi. Mahkeme ayrıca davalılara 4 Mart 2026 saat 09.00’a kadar itiraz sunma imkânı tanıdı.

Verilen ara karar kapsamında Asadinezhad’ın sınır dışı edilmesi, tutuklanması veya özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açacak tüm işlemler dava sonuçlanana kadar askıya alındı.

Kaynak: Kıbrıs Postası