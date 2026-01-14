Hayatını kaybeden George Vassiliou için taziye mesajı yayımlayan Akıncı, Vassiliou’nun eşi, ailesi ve Kıbrıslı Rumlara başsağlığı diledi; acılarını paylaştığını belirtti.

Akıncı, Cumhurbaşkanı, Parti Başkanı ya da sıradan bir vatandaş da olsa Vassiliou’nun, 1980’lerden beri Kıbrıs sorununa makul bir çözüm bulunması için kendini adayan birkaç siyasal kişilikten biri olduğunu söyledi.

“Vassiliou, sorumluluk gerektiren pozisyonlarını bıraktıktan sonra bile, adanın federasyon çatısı altında birleştirilmesi için gösterilen çabalara katkıda bulundu. Gerçekçi ve modern bir görüşe sahip olan Vassiliou, Kıbrıslı Türklerle diyaloğa çok önem veriyordu.” diyen Akıncı, Vassiliou’nun huzur içinde yatmasını diledi.