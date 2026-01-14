Ölümünün 42’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımlayarak Küçük'ü rahmet, saygı ve minnetle anan Eroğlu, anma mesajında şunları kaydetti:

“Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının en zor ve karanlık dönemlerinde yılmadan, inançla ve büyük bir fedakârlıkla mücadele etmiş; halkımızın eşitlik, özgürlük ve onurlu bir gelecek idealinin simge ismi olmuştur. O, sadece bir lider değil; halkının sesi, vicdanı ve yol göstericisi idi.

Rahmetli Dr. Küçük sömürge yönetimine karşı, sahibi olduğu Halkın Sesi gazetesi, kurduğu dernekler, Vakıflar İdaresi’ne sahip çıkma yoluyla verdiği siyasi ve toplumsal mücadeleyle Kıbrıs Türk halkının ulusal kimliğini korumasında ve kendi kaderine sahip çıkmasında belirleyici bir rol oynamıştır.

Dr. Fazıl Küçük’ün attığı sağlam temeller, daha sonra verilen mücadelelere ve devletleşme sürecine yön vermiş onun verdiği mücadele halk sevgisi, halkla kurduğu bağlantı bizlere ilham kaynağı, yol gösterici olmuştur.

Bugün bizlere düşen görev, Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesini, ilkelerini ve halkına olan sarsılmaz bağlılığını unutmamak; Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, özgürlüğünü ve güvenliğini her koşulda savunmaya devam etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk halkının büyük lideri Dr. Fazıl Küçük’ü 42’inci ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”