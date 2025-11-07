Akpınar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin de, Cumhuriyet Meclisi’nin de halktan kopuk olmadığını vurgulayarak, belirli güvenlik ve protokol kuralları dışında bu kurumların halka açık olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, bu açıklığı daha anlamlı hale getirecek bir öneri de paylaşan Akpınar şöyle dedi:

“Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içerisinde, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini anlatan bir Milli Mücadele ve Devlet Tarihi Müzesi kurulmalıdır. Bu müze, hem okulların eğitim programlarına entegre edilmeli hem de turistlerin ziyaretine açılmalıdır. Böylece hem halkımız hem de dünya, Kıbrıs Türk halkının onurlu direnişini ve devletleşme sürecini yakından görebilir.”

Akpınar, milletvekili olarak bugüne kadar her zaman halkın, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin ziyaret taleplerine açık olduğunu vurgulayarak,

“Bu meclisin ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin inşasında Türkiye Cumhuriyeti’nin emeği ve kardeşliği vardır. Bu, Kıbrıs Türk halkına verilmiş büyük bir armağandır. Geçmişin siyasi önyargılarıyla toplumu ayrıştırmak yerine, kurumlarımızı yıpratmadan geleceğe yürümeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Akpınar, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: