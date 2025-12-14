Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesi çerçevesinde yürütülen görüşmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Rum tarafının temel sorununun Türk askerinin adadaki varlığı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği için Türk askerinin adada kalması gerektiğini belirten Öztürkler, görüşmeler sürerken Rum liderliğinin silahlanma politikaları ile Avrupa Birliği’ni bir ‘Truva atı’ gibi kullanmasının doğru olmadığını vurguladı.

Dünya tarafından yıllardır Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin somut adımlara dönüşmediğini ifade eden Öztürkler, Türkiye Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda Kıbrıs konusunun ele alınmasının Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nü asla yalnız bırakmayacağının göstergesi olduğunu söyledi.

Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun “Bizi Türk askerlerinden ve modası geçmiş garantilerden kurtaracak bir çözüm istiyoruz” sözlerini hatırlatan Öztürkler, Güney’de muhalefet ve iktidarın bu konuda tek ses olduğuna dikkat çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kabinede yaptığı değişikliklere de değinen Öztürkler, Rum Bakanlar Kurulu’nda aşırı sağın daha etkin hale geldiğini söyledi.

Rum basınında, eski asker ve ELAM çevresinde hareket eden Konstantinos Fitiris’in bakan olmasının aşırı sağda yeni bir açılım olarak değerlendirildiğini hatırlatan Öztürkler, “Bunlar hep dikkatli olmamız gereken konulardır” dedi.

Yuca

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca da Rum-Yunan ikilisinin hayalleri olan adayı Yunanistan’a bağlamak ve Türkleri yok etme planlarının uzun yıllar boyunca adada kan ve gözyaşına sebep olduğunu kaydetti.