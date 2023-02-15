Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bin 100 GAÜ öğrencisinin olduğunu kaydetti.

Bin 100 öğrencinin aralarında hayatını kaybedenlerin de bulunduğunu belirten Akpınar, “Böyle bir sürece hazır değildik, yaşadığımız yıkım çok büyük…” ifadelerini kullandı.

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde deprem sonra ivedi bir şekilde Deprem Kriz Masası oluşturulduğunu ve var olan AFAD ekibinin bölgeye ivedi bir şekilde intikal ettiğini aktaran Akpınar, “Sürecin hemen ilk saatlerinde GAÜ bünyesinde bir hareketlilik başladı. Bölgede bin 100 kadar öğrencimiz vardı. Hayatını kaybeden, yaralanan, evini kaybeden öğrencilerimiz oldu. Ortaya koyduğumuz dirayetle birlikte ekipler arasında öğrencilerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettiler. Son ana kadar bir umut ile hayat kurtarmak için mücadele ettiler” dedi.

“BU KADAR CANIN YİTİRİLMESİ EN BÜYÜK ACIMIZ...”

Akpınar, “Yükseköğretim alanında afet yönetimi konusunda istisnai üniversitelerden bir tanesiyiz” diyerek, 108 kişinin gönüllülük esasına göre sağlık ve operatör düzeyinde ekiplerin de bulunduğunu ihtiyaçlara göre bu insan gücünün değerlendirildiğini kaydetti.

GAÜ AFAD ekibinin zorlu sürecin ardından KKTC’ye döndüğünü dile getiren Akpınar, “Arka arkaya bir depremin yaşanması ve böylesi bir yıkımın gerçekleşmesi bu kadar canın yitirilmesi en büyük yaramız. Bu süreçte ülkemizde de farkındalık yaratılması noktasında elimizden geleni yapacağız. Bizlerin neler beklediğini bilmiyoruz hayat kurtarma esaslarında bilgi ve becerilere sahip olmalıyız” diye konuştu.