Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı.

Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen A.S.’nin hem kendisine ait Mitsubishi marka aracı hem annesi I.A.’ya ait Toyota Alion marka aracı satması için 2025 yılı Temmuz-Ağustos ayı içerisinde S.D'ye verdiğin, her iki arabanın da satıldığını öğrendiğin ancak para almadığını ve devir işlemleri için herhangi bir vekaletnameye imza atmadığını söyleyip şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, 22.05.2026 tarihinde Motorlu Araçlar Mukayyitliğinden yapılan soruşturmada ve temin edilen söz konusu evraklarda; 15.07.2025 tarihinde I.A. adına sahte bir vekaletname düzenlenerek aracın 07.08.2025 tarihinde bir şahıs adına devir olduğunu, A.A. adına da sahte bir vekaletname düzenlenip imzalanarak aracın 16.07.2026 tarihinde bir şahıs adına devir olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, 02.06.2026 tarihinde her iki aracın da emare alındığını kaydetti.

Polis, 26.06.2026 tarihinde şubeye celp edilen zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde A.A.’ya ait araç için düzenlenen sahte vekaletnamede imzanın A.A.’nın atmadığını söyleyip, “ kimin attığını hatırlamam bende atmış olabilirim" yönünde beyan verdiğini söyledi.

Polis, zanlıdan el yazı imza örneği aldıklarını, A.A. ile annesi I.A.’nın vekaletnamedeki imzaların kendilerine ait olmadığını ettiklerini ve her ikisinin de şikayetçi olduğunu kaydetti.

Polis, araçların şimdiki sahiplerinden yapılan soruşturmada; araçları zanlıdan satın aldıklarını ve parasını zanlıya bir tamam ödediklerini söylediklerini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.