Son dönemde artan silahlı saldırı, tehdit ve tetikçilik olaylarının, toplum huzurunu, kamu düzenini ve devlet otoritesini ciddi biçimde tehdit ettiğini kaydeden Akpınar, “Adeta Teksas’a dönmüş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız . Kim Bunlar ?” diye sordu.

Beline silahı takanın, soluğu KKTC’de aldığına dikkat çeken Akpınar, “Silahı getiremeyen, buradan tedarik ediyor. Kim Kimden tedarik ediyor ? eden nerden nasıl tedarik ediyor ? Deniz Yoluyla Tırlarla mı geliyor ? Ülkede Silah kaçakçılığı mı yapılıyor ?” ifadelerini kullandı.

Açıklamasına “Denetim yok, kontrol yok, caydırıcılık yok!” diye devam eden Akpınar, Demokrat Parti olarak bu tabloyu bir güvenlik zaafı olarak görmediklerini , bir devlet zaafı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Hükümet ortaklarına çağrı...

Akpınar, açıklamasında hükümet ortaklarına çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

1. Hükümet ortaklarımıza çağrımızdır ! derhal Milli İstihbarat Biriminin yasal çerçevede oluşturulması için adım atmalıdır.

KKTC’nin kendi ulusal istihbarat yapılanması, suçu işlendikten sonra değil, işlenmeden önce tespit etmeye yönelik olmalıdır. Bu yapı, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışarak önleyici güvenlik ağı oluşturmalıdır.

2. İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı , sınır geçişleri, limanlar ve kara bağlantıları üzerinde gelişmiş denetim sistemleri kurmalıdır.

3. Mahkemeler, bu tür organize suçlarda üst sınırdan cezalar uygulayarak caydırıcılığın yeniden sağlanmasına katkı koymalıdır.

4. Yabancı uyruklu suç şebekeleriyle mücadele, yalnız deport işlemleriyle sınırlı kalmamalı; mali takip, dijital izleme ve varlık dondurma mekanizmaları devreye alınmalıdır. Bu yapılar Türkiye Cumhuriyetinden geliyorsa muhakkak süreçlerin yönetiminde işbirliği yapılmalı ve olası tüm tedbirler alınmalıdır.

5. Polis ve savcılık birimleri, istihbarat destekli özel operasyon ekipleriyle birlikte çalışmalı; suçun kökünü kazımak üzere sürekli ve entegre bir mücadele stratejisi benimsemelidir.

KKTC’de adaletin kurşunla değil mahkeme kararıyla sağlandığını vurgulayan Akpınar, KKTC’nin kimsenin sığınağı, tetikçinin cezasızlık adası olmadığını kaydetti.

Akpınar, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

Demokrat Parti olarak hükümet ortaklarımızı , derhal Milli İstihbarat Birimi’nin kurulması, caydırıcı ceza sisteminin uygulanması ve toplum güvenliğinin yeniden tesis edilmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Bu adımlar atılmazsa, yaşanacak yeni can kayıplarının sorumluluğu bu çağrılara sessiz kalanlarda olacaktır.

Toplumun huzuru ve devletin itibarı için, artık radikal ama hukuka uygun önlemler şarttır.

Demokrat Parti bu sürecin takipçisi olacaktır.