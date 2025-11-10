Öztürkler mesajında, “O’nun fikirleri, çağdaşlaşma vizyonu ve millet egemenliğine dayalı yönetim anlayışı, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” dedi.

Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin, sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm Türk dünyası için barışın ve istikrarın temel taşı olduğuna işaret eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı olarak bu evrensel değerleri benimsemeye ve yaşatmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını yalnızca bir tarihsel miras olarak değil, aynı zamanda çağdaş yaşamın vazgeçilmez temel taşları olarak görmektedir. Eğitimden hukuka, toplumsal hayattan devlet yönetimine kadar her alanda onun gösterdiği hedeflere bağlılıkla ilerlemekteyiz.

10 Kasım, sadece bir yas günü değil; aynı zamanda Atatürk’ün fikirlerini yeniden hatırlama, onun çizdiği yolda kararlılıkla yürüme iradesini tazeleme günüdür. Bu bilinçle, Kıbrıs Türk halkı olarak onun aziz hatırasına sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 87. yılında, kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.”