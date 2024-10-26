DP Genel Sekreteri Akpınar, “Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak maalesef KKTC’de bu gelişmelerden olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu sorunlara ülkemizin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar da ilave edildiğinde ülke olarak çözmemiz gereken problem sahaları daha da artmaktadır. Ancak bazı çevrelerce sanki ülkemizin hiçbir sorunu yokmuş gibi Demokrat Parti (DP) ülkemizin yaşadığı son politik çalkantılarda, akıl ve izan yok sayılarak paydaş olarak gösterilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Akpınar, “Hatta daha da ileri gidilerek medya gücü de kullanılarak bazı çevreler ve destekçileri tarafından DP için mevcut siyasi gücünü kullanarak hükümetin çalışmasını engellediği iddia edilmektedir” dedi.

“Sözde demokrasi kılıfı kullanılmaktadır”

DP Genel Sekreteri Akpınar, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Öncelikle DP’nin tarihi misyonu ve seçmenlerinin gücünü bilmeyenlere şunu hatırlatmak isteriz;

DP ülkemizin yaşadığı en son Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçim sürecinde koalisyon ortağı olarak üzerine düşenleri fazlasıyla yerine getirmiştir. DP mevcut milletvekilleri ile tam kadro olarak tüm seçim turlarına katılmış, hükümetin Cumhuriyet Meclis Başkanı adayını desteklemiş, politik olarak da bu süreçte koalisyon ortaklarına gerekli siyasi desteği vermiştir.

Fakat yaşanan bu süreçte, kerameti kendinden menkul bazı şahıs ve çevreler tarafından DP’nin hükümetin ortağı olarak demokrasinin işlemesini engellediği iddiaları ortaya atılmış ve “Azınlığın demokrasiyi tahakküm altına aldığı” iddiaları gündeme getirilmiştir. Aslında bu iddiaların arkasında 2022 milletvekili genel seçimlerinde DP’ye oy veren irade yok sayılmaya çalışılmakta ama bunun için sözde demokrasi kılıfı kullanılmaktadır. Aslında bu figürler demokrasiden vazgeçme heveslerini üstü kapalı olarak açıklamaktadır.”

“DP, hükümete her alanda desteğini devam ettirecektir”

Akpınar, “Bu iddialara başta DP’ye gönül verenler ve yüce KKTC halkının gerekli cevabı vererek demokrasimizin daha da güçlenmesi için DP’ye desteklerini artıracaklarına inancımız tamdır. Çünkü bazılarının iddiasının aksine DP, KKTC demokrasisi için adeta bir “emniyet sibobu” görevini yapmaktadır” açıklamasını yaptı.

Akpınar, “DP bu dönemde hükümetin ortağı olarak ülke menfaatleri doğrultusunda mevcut hükümete her alanda desteğini devam ettirecektir, DP ve temsil ettiği iradeyi yok sayarak kendine hayat alanı bulmaya çalışan çevre ve payandalarına inat, DP, KKTC demokrasisinin gelişmesi, demokrasinin kalesi olarak her türlü gayreti sarf etmeye, gerektiğinde bedel ödeyerek de yapmaya devam edecektir” dedi.

“Meyve veren ağacı taşlamaktan vazgeçin”

“Buradan DP’yi yok saymaya çalışan zihniyete şu çağrıyı yapıyoruz” diyen Akpınar, şöyle devam etti:

“Meyve veren ağacı taşlamaktan vazgeçin, gelin ülkemiz ve demokrasinin gelişmesi için bir meyve ağacı da siz dikin. Bu vesileyle, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Seçimlerinin, Meclis İç Tüzüğü yasal seçim sürecini tamamlayarak kazanan Sn. Ziya Öztürker’i içtenlikle tebrik ediyor, Meclis Başkan Yardımcılığı seçim süreci ve Başkanlık Divanı seçimleri ile içinde bulunduğumuz yasama yılında görev ve tüm sorumluluk alanlarında görev alacak Milletvekillerine başarılar diliyoruz.”