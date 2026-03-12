Çeler, işçilerin örgütlü ve kararlı mücadelesinin önemli bir başarıya dönüştüğünü vurguladı.

“Örgütlü mücadele sonuç verdi”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler yaptığı açıklamada, Ektam Kıbrıs Ltd.’de toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının çalışma hayatı açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Çeler, işçilerin uzun süren mücadelesinin sonuç vermesinin örgütlü emeğin gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, Ektam işçilerinin ortaya koyduğu kararlı duruşun takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

“Bir aydan uzun süren mücadele önemli bir mesaj verdi”

Bu sonuca ulaşmak için bir aydan daha uzun süren bir mücadele verilmiş olmasının ise çalışma yaşamında hâlâ önemli eksiklikler bulunduğunu ortaya koyduğunu belirten Çeler, ülkede çalışma hayatının daha çağdaş bir çerçevede düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çeler, çalışma hayatının evrensel normlara uygun, çağdaş yaklaşımları benimseyen ve tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir anlayışla şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

“Sosyal adalet üretimi de güçlendirir”

Çeler açıklamasında, demokrasi anlayışını, işçi haklarını ve sosyal adalet ilkelerini temel alan bir çalışma düzeninin hem çalışanlar hem de işverenler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Bu tür bir modelin aynı zamanda üretimin ve katma değerin artmasına da katkı sağlayacağını belirten Çeler, çalışma barışının ancak sosyal devlet anlayışının içselleştirilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

“Ektam işçileri önemli bir başarıya imza attı”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Ektam Ltd. işçilerinin elde ettikleri başarıdan dolayı kutlanmayı hak ettiğini ifade ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ektam Ltd. işçileri içtenlikle kutlanmayı hak ediyor. Sadece elde ettikleri başarı nedeniyle değil, aynı zamanda çalışma yaşamındaki zihniyet dönüşümü ihtiyacını çarpıcı biçimde kamuoyu gündemine taşıdıkları için.”