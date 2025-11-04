Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nde bugüne kadar tüm denetim günlerinde hükümet ve muhalefet milletvekillerinin iş birliğiyle Meclis’in açıldığını hatırlatarak, “İlk kez bugün CTP, ‘nisap sağlanamadı’ bahanesiyle oturuma katılım göstermeyerek sözde bir kriz yaratmaya çalışmıştır. Bu, demokrasiyi değil, demokrasiyi rehin alma girişimidir.” ifadelerini kullandı.

CTP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını “zafer” olarak göstermeye çalıştığını belirten Akpınar, partinin Meclis’i çalıştırmama ve kamuoyunu yanıltma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Akpınar, “Bugün hükümet kanadındaki bazı milletvekilleri yurt dışı resmi temaslarda bulunurken, CTP’li milletvekillerinin denetim gününde görev yerlerinde olmaması kabul edilemez. ‘Hükümet Meclis’i açamıyor’ demek, ahlaki ve siyasi sorumlulukla bağdaşmaz.” dedi.

Açıklamasında Demokrat Parti’nin her zaman halkın iradesinin ve Meclis’in işleyişinin yanında olduğunu vurgulayan Akpınar, “CTP her zamanki gibi krizden medet ummakta, halkın değil kendi koltuk kaygısının siyasetini yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Akpınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin “ucuz siyasi oyunlara” alet edilmemesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin geleceği ortak akılla, uzlaşıyla ve demokratik olgunlukla yönetilmelidir.” dedi.