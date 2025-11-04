01 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir şahsa ait ağılın kamera odasına girilerek mülke tecavüz edildiği, odada bulunan UPS cihazı ile sinyal güçlendirici modemin kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.A. (E-53) tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.