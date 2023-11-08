DP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Diyalog Formu tarafından düzenlenen programın ilk gününde, Kuzey İrlanda Barış Süreci ele alındı. Kuzey İrlanda Barış Süreci,yle ilgili bilgiler “Good Friday” anlaşmasında da görev almış, eski Diplomat Tim O’Connor tarafından katılımcılara sunuldu.

Akpınar konuyla ilgili olarak çalıştayda önemli konular ele alındığını kaydetti ve Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde de göz önünde bulundurulması gereken kritik konuların masaya yatırıldığını ,fade etti.

Akpınar, “Kuzey ve Güney Kıbrıs'tan siyasi partilerin temsilcileri ve Demokrat Parti olarak biz de bu önemli toplantıya katılarak katkı sağladık. Yarın ve sonraki günler, İrlanda Parlamenterleri ile görüşme süreçlerine Dublin ve Belfast’ta devam edeceğiz” dedi.