Tatar, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajında, verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

Tatar açıklamasında “Kanlı Noel’in 62. Yıldönümünde, Kıbrıs Türk halkının direnişi ile ilgili mücadele yıllarında hayatlarını özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve onurlu yaşamımız için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihte ‘Kanlı Noel’ olarak yer alan bu saldırıları unutulmayacağını kaydeden 5. Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişi bilerek yaşamanın, ödenen bedellerin farkında olmanın, güvenli bir gelecek için gerekli olduğunu vurguladı.