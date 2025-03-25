Olayın YÖDAK’ın kurulmadığı bir dönemde yaşandığını kaydeden Akpınar, GAÜ’nün 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu ve ilk öğrencilerini kabul ettiğini belirtti.

Akpınar, o dönem denklik sürecini Türkiye Talim Terbiye Kurulu’nun üstlendiğini ve kuruldan Sevinç Atabay isimli bir yetkilinin gelerek GAÜ’nün denetim sürecini başlattığını belirtti. Kendilerine üniversitenin İngiltere ya da Amerika’daki bir üniversite ile iş birliği anlaşması yapmasının önerildiğini, kendilerinin de Southeastern Üniversitesi ile bu süreci yürüttüklerini söyledi. “O dönem YÖK hem hazırlık okulunu, hem de erkek öğrencilerin askerlik tecillerini kabul ediyordu. 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı da mezuniyet törenine katılmıştı” diyen Akpınar o dönem tüm öğrencilerin Southeastern Üniversitesi mezunu olduğunu belirtti.

KKTC’de kurulan üniversitelerde o yıllarda öğrencilerin yatay geçiş hakkını kullandığını ve sadece İmamoğlu'nun değil başkalarının da farklı üniversitelere yatay geçiş yaptığını anlatan Akpınar “Bizde bir çıkış işlemi var, yatay geçiş işlemi yok” dedi. Akpınar, yatay geçişin Southeastern Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığını belirtti.

Adadaki tüm üniversitelerin kontenjanla öğrenci almak üzere 1993'te ÖSYM kitapçığına girdiğini söyleyen Akpınar, öncesinde öğrencilerin lise mezunu ya da ÖSS sonuçları ile kayıt yapabildiğini, bunun da tamamıyla yasal bir süreç olduğunu belirtti. Sonraki dönemlerde KKTC üniversitelerinden mezunların denklikleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını dile getiren Akpınar “Bugüne kadar hiçbir öğrencimiz denklik sorunu yaşamamıştır” diye konuştu.

YÖK’ün Southeastern Üniversitesi öğrencilerini kabul ettiğine dair belgelerin ellerinde olduğunu ve bunları YÖK’le paylaştıklarını dile getiren Akpınar, işin KKTC üniversitelerini linç eden bir noktaya geldiğini söyleyerek yetkili kurumlara bu anlamda ciddi bir görev düştüğünü belirtti.