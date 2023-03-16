Hazırlanan ve uygulanan tüzüğe göre “grup riskleri” uygulaması 350 bin nüfuslu KKTC’de ciddi sıkıntılara yol açtı.

Gündem Kıbrıs’ın görüştüğü bazı yerel banka müdürleri tüzükle ilgili zaman zaman toplantılar yapıldığını ve hemen herkesin akraba olabildiği bir ülkede bu uygulamanın sıkıntılarına dikkat çekiyor.

KKTC gibi gelişmekte olan ülkelerde, kendi, parasını basma yetkisinin bulunmadığı ve ekonomik olarak dünyadan kısmen izole yaşandığı bir kara parçasında kredilendirmelerde ortaya konan “grup risk” sorgulamaları reel sektörü zora soktu.

Geçtiğimiz günlerde Gündem Kıbrıs’a ulaşan İş insanları yaşadıkları sıkıntıları aktarmış, ilgili tüzüğün gözden geçirilmesi ve “grup risk” uygulamasının kaldırılması yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Gündem Kıbrıs’a konuşan bazı yerel banka yöneticileri durumu şöyle aktarıyor; “Sen bulunduğun şirkette yüzde 1 hissedar olsan ve o şirketin borcu olsa, o borç senin hanende de görünüyor. Bu durumda kredi alamazsın, yatırım yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Faaliyetler kısıtlanır, sıcak para dolaşmaz ve batarsınız. İnsanlar battık, bankalardan kredi alamıyoruz diyor, iş hacmini büyütecekler büyütecek imkânları bulamıyorlar. Dünyada böyle bir uygulama yoktur, olamaz. Olsa da bu gelişmiş ülkelerdedir. Kıbrıs küçük hacimli, küçük bir göl olarak düşünün. Kıbrıs'ın nüfusu, politik, jeostratejik önemi, ülke coğrafyası daha farklı kuralların uygulanmasını gerektirir. Burası AB toprağı değil. Kaynağa ulaşım diye bir olgu yoktur. Mevzuata dayalı bir satış politikası var. Bunu anlatıyoruz yıllardır, ben diyor böyle karar verdim. Böyle baskıcı bir tutum izleniyor. Örneğin, sizin oğlunuz veya kızınız sizden bağımsız donuğa girerse, siz de donuğa girerim. Ama siz borcunuzu ödüyorsunuz. Anamın babamın yaptığını, oğlumun yaptığını ben çekmek zorunda mıyım? Ya da ben yapıyorsam benim oğlum, kızım, eşim bunu çekmek zorunda mı? Bu “grup riski” maddesine göre ne yazık ki, evet. 350 bin nüfusa sahip KKTC’de çok insan var bu konudan mağdur olan. Düşünün siz şu anda evlisiniz eşiniz şu ya da bu şekilde yasal takibe alındı. Çek yasağına girdi. Siz X bir kişi olarak eşinizden dolayı kredi kullanamazsın. Binlerce kişi var bu durumda. Hele ki, bir küçük bir nüfusta herkesin bir birbiriyle akraba olduğu düşünülürse”