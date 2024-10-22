Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü Güzelyurt’ta evinin bahçesinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Niyazi Akşit’in (E-65)  otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

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Yine cuma günü, Gazimağusa’daki bir kumarhanede aniden rahatsızlanan ve aracına bindirildiği sırada yaşamını yitiren GKRY’de sakin Loizos Kosma’nın (E-89) otopsisinde ise, ölüm sebebinin “By Pass’lı kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu belirlendi. 