Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü Güzelyurt’ta evinin bahçesinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Niyazi Akşit’in (E-65) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Yine cuma günü, Gazimağusa’daki bir kumarhanede aniden rahatsızlanan ve aracına bindirildiği sırada yaşamını yitiren GKRY’de sakin Loizos Kosma’nın (E-89) otopsisinde ise, ölüm sebebinin “By Pass’lı kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu belirlendi.