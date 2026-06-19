Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, İskele Belediyesi ile Telsim arasında uzun yıllardır devam eden iş birliği ele alındı. Özellikle İskele Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde iletişim sponsoru olarak önemli katkılar sağlayan Telsim'in, belediye ile olan iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceği vurgulandı.

Sadıkoğlu: “Destekleri bizim için değerli”

Görüşmede konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Telsim'in belediyenin gerçekleştirdiği etkinliklere verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin bölge halkına yönelik hizmetlerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Tüz: “İş birliğimizi sürdüreceğiz”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise İskele Belediyesi ile sürdürülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, topluma değer katan projelerde ve etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini söyledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, karşılıklı iyi niyet mesajları verilirken, İskele Belediyesi ile Telsim arasındaki iş birliğinin gelecekte hayata geçirilecek yeni projelerle daha da ileriye taşınması konusunda görüş birliğine varıldı. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz'e ziyaretinde Kurumsal İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı ile Kurumsal Satış Müdürü Şenay Aktuna eşlik etti.