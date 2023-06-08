Aktunç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Oda üyeleri ile bir süre görüştü.



Burada açıklamalarda bulunan Aktunç, KTTO’nın ülkenin en köklü ve etkili sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini belirterek, özellikle ülke ekonomisinin içinde bulunduğu bu süreçte, varlığının daha da önem kazandığının altını çizdi.



Aktunç, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların, dövizdeki artışın ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının önüne geçmenin, ülke ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durarak bağımsız bir yapıya kavuşturulmasının ancak ve ancak turizm sektörünün desteklenmesi ile olabileceğini belirtti.



“Benim eğitimim ve uzmanlık alanım turizmdir ve ülkenin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik yapının, ancak ve ancak turizm ile olabileceğine inanıyorum” diyen Aktunç, turizm sektörünün potansiyellerinin iyi değerlendirilip ona göre bir politika geliştirilip uygulanması gerekliliğinin altını çizdi.



Ülkeye döviz girdisi sağlayan ve beraberinde 64 sektörü de besleyen turizm sektörünün gerçek anlamda ülke ekonomisinin lokomotifi olması gerektiğini, bunun için de siyaset ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ederek, ülke ekonomisini birlikte ayağa kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

“HALKIN VEKİLİ OLMAK, EMPATİ ve TECRÜBE GEREKTİRİR”

Aktunç, halktan kopuk siyasetlerin hiçbir zaman zemini olmayan siyasetler olduğuna işaret ederek, “gerek özel sektörde, gerek kamu sektöründe edindiğim tecrübeler, akademisyenlik kimliği ile harmanlandığında, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi gereken politikaları kolaylıkla ortaya koyacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü ben de zorluklar yaşayan, özel sektörün ihtiyaçlarını ve eksikliklerini iyi bilen, diğer taraftan da kamunun durumunu iyi analiz etmiş birisiyim” dedi.

“BEN DEĞİL, BİZ KAZANACAĞIZ”

“Ben gerek ailemle olan ilişkilerimde gerekse de bugüne kadar yaşadığım iş ortamlarımda her zaman adil ve adaletli olmuşumdur. Hiçbir zaman ben merkezli bir yaşamım olmadı. Doğru ne ise onu uygulama noktasında asla bir tereddüt yaşamadım” diyen Aktunç, “hangi makam için aday olduğumun da bilincindeyim, ben değil biz kazanacağız. Çünkü ayakta kalabilmemizin tek yolu, birlikte başarıp, birlikte kazanmaktır” dedi.

DENİZ: “HALKIMIZ OY VERİRKEN İYİCE DÜŞÜNMESİ LAZIM”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de yaptığı konuşmasında, 25 Haziran’da yapılacak ve tek bir vekilin seçileceği ara seçimlerinin, aritmetikte herhangi bir değişiklik yaratmayacağını belirterek, “Halkımıza bu noktada büyük görevler düşüyor. 1 vekille aritmetiğin değişmeyeceği gerçeği karşısında demek ki başka hesaplar yapılıyordur. O yüzden halkımız oy verirken iyice düşünmesi lazım, seçimden sonraki olabilecek senaryoları” ifadelerini kullandı.

MECLİSTEKİ TEMSİLİYETİNİZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Deniz, Aktunç’un Meclis’te olması gereken bir vekil profiline ve donanımına sahip olduğunu belirterek, ülkenin içinde bulunduğu sorunların biran önce çözümü için bir yerden başlamak gerektiğinin altını çizdi.