Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, TV 2020’de yayınlanan Cemre Akar ile 360 Derece Özel programına katıldı.

Demokrat Parti Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, şunları söyledi:

“Kamunun bu ülke için ne kadar önemli olduğunu esnaf olarak hatırlarım. Biz, kamudakiler maaşlarını alsın ki özel sektörde işler açılsın, hareketlensin diye beklerdik. O yüzden kamunun değeri özel sektör açısından çok yüksektir. Burada yapılması gereken şey kamunun ve özel sektörün değerini kamuya yükseltmektir, birini aşağıya çekmek değil. O yüzden bütün bu tecrübelerimi de bir araya koyduğumuzda bu tecrübeleri harmanlayıp mecliste en iyi şekilde anlatabileceğim için esasında ben aday oldum.”

“ANTİK LİMAN PROJESİ, BİZİM CESARETİMİZİN EN SOMUT GÖSTERGESİDİR”

Girne Antik Liman restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Serhan Aktunç, “Koordinatörümüzle görüştüm. Yolun altyapısı bitti. Dökümü başlayacak. 10-12 gün içerisinde tamamlanacak. Oraya bir karakter de katacağız. Hükümet programlarına bakarsak her hükümet programında herkes Antik Limanı eski dokusuna döndüreceğiz diyorlardı ancak hiçbirisi başlayamadı. Bu proje bizim cesaretimizin en somut göstergesidir. Bütün paydaşlarla onlarca kez görüştüm. Antik Liman restorasyonunu biz başlattık. Bir risk alarak cesaret örneği gösterdik. Herkesin yapacağım deyip yapamadığını biz yaptık. Tamamen bizim yaptığımız bir proje. Ufak bir gecikme oldu. Kazdık tren rayı çıktı, kazdık tarihi eser çıktı… Bunlar nedeniyle bir gecikme oldu. Haziran sonu esnafa ve halka bunu en iyi şekilde teslim edeceğiz” dedi.

“HALKIN SIKINTILARINI HERKESE DUYURABİLECEK BİR KİŞİ OLMASI GEREKİR”

Serhan Aktunç, seçimde halkın hakkını savunabilecek, halkın içinden birinin seçilmesi gerektiğini ifade ederek, “Buradaki seçim partilerin seçiminden sonra kişilerin seçimi olarak düşünüyorum. Halkın kendisine yakın hissettiği veya yakın hissetmesinden çok, kendisi gibi olan halkın içinden birinin seçilmesidir bence burada önemli olan. Seçilecek kişi bir kişi bile olsa kendi yaşadıklarını anlatabilecek, sıkıntılarını Meclis’te vura vura herkese duyurabilecek bir kişi olması gerekir” dedi.

“KAMPANYAMIZI MÜTEVAZİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ”

Aktunç, seçimde büyük organizasyonlar yerine mütevazi bir seçim kampanyası yürüteceğini belirterek, “Ben bu seçimde büyük organizasyonlar, büyük görseller yerine daha mütevazi bir şekilde televizyonlarla, sosyal medya ile yapacağımı söyledim. Çünkü zaten insanlar önyargı içerisinde haklı olarak, büyük paralar harcanıyor. En azından biz parti olarak da Serhan Aktunç olarak da daha mütevazı, halkımızda tabii ki gideceğiz. Onlara her koşulda ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medya, birebir görüşmeler, televizyon gazeteler ama büyük şaşalı, gösterişli mitingler, yemekler, organizasyonlar onları pek fazla yapmayı düşünmüyoruz açıkçası” dedi.

“KAPIM HER ZAMAN AÇIK”

Aktunç, kendisinin halktan biri olduğunu söyleyerek, “Kapım her zaman açıktı, en ulaşılabilir adaylardan biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü hep halkın içinde olmuş biriyim. Bende ego, yüksekten bakma hiçbir zaman yoktur olmayacaktır da. Halkımızla hep iç içe olmaya çalıştım. Söylediğim gibi onlardan biriyim, bir bankaya gittiğimde bir özel sektör çalışanının krediye ulaşmasının ne kadar zor olduğunu da çok iyi bilirim. Ben zaten onlardan biri olduğum için bana ulaşma konusunda bir sıkıntıları olacağını düşünmüyorum” dedi.

“BUNU YAPMAKTA ÇOK KARARLIYIZ”

Aktunç, dar gelirli halk için özel marketler açılmasının değerli olduğunu belirterek, “Çünkü asgari ücreti yükselteceğiz, bir hafta sonra markete gidin fiyatlar da yükselecek. Bunların da devlet tarafından denetlenmesi gerekir. O yüzden bizim bu açacağımız marketler fiyatların kontrolü, regüle edilmesi konusunda çok önemli olacak ve dar gelirli halkım en azından belli gıda ürünlerine daha uygun fiyata sahip olacak. Biz bunu yapmakta çok kararlıyız” dedi