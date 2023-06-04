DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, Lefke Festivali’nde halkla buluştu. Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefke İlçe Yönetimi’nin de katıldığı Lefke Ceviz Festivalinde yoğun bir ilgiyle karşılaşan Serhan Aktunç, stantları ziyaret etti esnaf ve halkla sohbet etti.

Lefke bölge halkı ile yaptığı sohbetlerinde, festivallerin bölge ekonomisi için yüksek katma değerine dikkat çeken Serhan Aktunç, “Özellikle yerel ürünlerin tanıtılmasında festivaller çok önemli. Özellikle Turizm Bakanlığı olarak, bölgesel özelliklerin ön plana çıkarılarak, marka şehirler yaratmak amacıyla başlattığımız çalışmalar devam edecek. Özellikle Lefke’nin bölgesel potansiyelini düşündüğümüzde, kağıt üzerinde ilçe kalmamalı. Bunun için bölge halkı, yerel yönetim ve merkezi yönetim ortak projeler geliştirmeli, bölgenin potansiyelleri değerlendirilmeli” dedi. Aktunç, birçok eksikliklerin giderilmesinin en önemli yeri olan Cumhuriyet Meclisi’nde, bu eksikliğin de giderilmesi için çalışmalar yapacağını belirtti.

“LEFKE’DE TURİZMİN GELİŞMESİ İÇİN ATTIĞIMZ ADIMLAR DEVAM EDECEK”

Serhan Aktunç profesyonel anlamda yıllarca turizmde faaliyet gösterdiğini, kamuda bürokrat olarak görev yaptığı dönemde de büyük bir deneyim kazandığını ifade ederek, “Lefke bölgesinin kalkınması için turizmin ne denli önemli olduğunu en iyi bilen insanlardan birisiyim. Bölgenin ekonomik anlamda ileriye taşınması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Meclis kürsüsünden bölge halkının beklentilerini ve sorunlarını en yüksek sesle dile getireceğim” dedi.

Aktunç, “Doğal ve tarihi zenginliklerimiz ile Lefke, büyük bir turizm potansiyeli oluşturuyor. Bakanlıkta edindiğim tecrübeyle bölge halkının bu potansiyelden faydalanması için attığımız adımlar, devam edecek” dedi.

“ÇİFTÇİNİN VE HAYVANCININ BEKLENTİLERİNİN FARKINDAYIM”

Serhan Aktunç, bölge için tarımsal kalkınmanın da öncelikli olduğunu ifade ederek, “Tarımsal kalkınmanın öncüsü olacak projeler oluşturulmasının yakın takipçisi olacağım. Çiftçinin ve hayvancının beklentilerinin farkındayım. Her platformda çözüm önerilerimizle birlikte bunları dile getireceğim” dedi.

“MİLLETİMİN HAKKI İÇİN MECLİS’TE OLACAĞIM”

Serhan Aktunç, “Halka hizmet arzum, gençlik dinamizmim ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşım tarzım eklenince başarabileceğime fazlasıyla inanıyorum” dedi. Komitelerde üye olup olmadığıma bakmaksızın katkı koyacağım ve halkın oradaki sesi olacağım. Milletin vekili olduğumu asla unutmadan, vekaletini taşıdığım milletimin hakkı için orada olacağım” dedi.