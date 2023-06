Gazimağusa Belediyesi, Çevre Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Vergi Dairesi, Tapu Dairesi, Gazimağusa Gaziler Cemiyeti, Surlar içi esnafı ve Gazimağusa Pazar yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Aktunç, Gazimağusa ziyareti çerçevesinde ayrıca Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı da ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Aktunç ve beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği Gazimağusa ziyareti çerçevesinde, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, adaylığının gerekçeleri ve yapacakları ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Lefkoşa bölgesi adayı olduğunu ancak ülkenin her bir yerini ayrı sevdiğini belirten Aktunç, “Lefkoşa bölgesi adayıyım, ancak memleketin her bir yerine sevdalıyım. Bu da benim bu ülkeye olan umudumu diri tutan, en önemli motive kaynağımdır” ifadelerini kullandı.

“MESELE 1 VEKİL DAHA DEĞİL, MESELE MEMLEKET MESELESİDİR”

Aktunç, DP’nin şu anda 3 vekille mecliste temsil edildiğini, parti olarak meselelerinin bir vekil daha fazla çıkarmak olmadığına vurgu yaparak “Meselemiz 1 vekil daha fazla çıkararak, sayımızı 4’e çıkarmak değildir. Meselemiz, memleket meselesidir. Memleketin içinde bulunduğu başta ekonomik sorunlarına çözüm bulabilecek, toplumsal sorunlara çareler üretebilecek ve yine kişisel menfaatler değil, toplumsal menfaatlerle, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak vekil seçilmesidir” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI, İRADESİNE SAHİP ÇIKACAKTIR”

DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç, genel kanaatin 25 Haziran seçimlerine olan katılımın düşük olacağı yönünde olduğunu da paylaşarak, “Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman iradesini ortaya koymaktan geri kalmamış, her zaman seçimlerimiz demokrasi şöleni havasında geçmiştir. Bu seçimlerde de öyle olacağına inanıyorum. Çünkü Kıbrıs Türk’ü iradesine sahip çıkacak, sandıktan kendilerine en yakın adayı meclise taşıyacaklardır” dedi.

“ENFLASYONUN PANZEHİRİ ÜRETMEKTİR”

Aktunç, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, döviz karşısındaki TL’nin değer kaybı, hayat pahalılığı ve buna bağlı olarak yaşanan enflasyonun karşısında durabilecek en temel unsurun, üretmekten geçtiğini de vatandaşla yaptığı sohbetlerinde ifade etti.

“Özellikle pandemi döneminde yüzleştiğimiz, üreten toplumlar kendi kendine yeten toplumlar olduğu gerçeği karşımızda dururken, bizim yapabileceğimiz en temel şey, ülkede üretimi arttırmayı teşvik etmektir. Turizm ülke ekonomimizin lokomotif sektörüdür gerçeği ile hareketle, ülkemizin üretim kaynaklarını, turizm sektörüne endeksleyerek, turizm ile kalkınmayı sağlamaktır” diyen Aktunç, “ülke insanını yeniden toprakla barıştırmalıyız. Daha fazla üretim, daha az tüketim ve daha fazla kalkınma, ülkemizi ayağa kaldıracaktır. Buna inanıyorum ve bunun için mücadele etmeye hazırım” ifadelerini kullandı.