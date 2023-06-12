

DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk ve DP’lilerin de eşlik ettiği Taşkınköy etkinliğinde ilk önce Taşkınköy Spor Kulübü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz ve Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu tarafından karşılanan Aktunç ve beraberindeki DP heyeti, burada bir süre görüştü.

AKTUNÇ: “BEN SADECE SEÇİM DÖNEMLERİNDE VATANDAŞI HATIRLAYAN SİYASETÇİLERDEN DEĞİLİM”

DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Taşkınköy Spor Kulübü ziyaretinde vatandaşlarla seslendi. Aktunç, “vatandaşları sadece seçim dönemlerinde hatırlayarak ziyaret eden siyasetçilerden değilim” diyerek, her zaman halkın içinde olduğuna dikkati çekti.

Bir milletvekilinin seçileceği 25 Haziran seçimlerine yönelik olarak, çok dar bir bütçe ile hazırlandıklarını dile getiren Aktunç, “biz ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik şartları dikkate alarak, daha mütevazi bir seçim bütçesi ile hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince ve vaktimiz yettiğince, vatandaşlarımıza bire bir temas ederek, onlara kendimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Onun dışında dar bir bütçe ile sosyal medya ve basın aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

AKTUNÇ: “SESİNİZ DAHA GÜR DUYULACAK”

Bir milletvekili ile ne değişir sorusunun vatandaşlar tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesi olduğuna işaret eden Aktunç, “Evet belki aritmetiği değiştirmeyecek ancak seçilecek olan bir milletvekili ile sesiniz daha gür duyulacak. Çünkü sizin yaşadığınız sorunlarla mücadele etmiş, sorunları bire bir bilen ve çözüm önerileri ile bu sorunların üstesinden gelebilecek inanç ve tecrübeye sahip birisiyim” diye konuştu.

ERSÖZ: “AKTUNÇ, TEMİZ VE DÜRÜST BİRİSİDİR”

Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz de yaptığı konuşmasında, Aktunç’u uzun zamandan beridir tanıdığını belirterek, temiz, dürüst bir kişidir. Meclis’te böylesi siyasetçilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Ersöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, Aktunç’a seçimlerde başarılar diledi.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu da Aktunç’a başarılar dileyerek, önceden olduğu gibi, vatandaşla iç içe olmaya, özellikle muhtarlarla her zaman diyalog halinde olması gerektiğini belirtti.

Taşkınköy ziyareti sonrasında, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu ve DP’lilerle birlikte Taşkınköy esnafını ziyaret eden Aktunç, esnaf tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Burada esnafla sohbet eden Aktunç, 25 Haziran sonrasında Meclis’te en gür sesiyle, esnafın yanında olacağını belirtti.