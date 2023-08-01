Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, sosyal medya hesabı üzerinden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklamalarına yanıt verdi.

Aktunç, "Sevgili Başkan Murat Şenkul, Girne Belediyesinin projedeki eksikliklerinin kendi zamanında olmadığından bahsetti. Yani Girne Belediyesinin o zamanki proje ekibinin yanlış yaptığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Aktunç, "Tüm suçlu Turizm Bakanlığı değil yani. Sayın başkana da buradan başka cevap vermeyeceğim. Çünkü beraber yöneteceğiz. Birbirimize ihtiyacımız var" dedi.