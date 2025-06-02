Polisten verilen bilgiye göre, yangın dün öğlen saatlerinde, Alayköy Sanayi Bölgesinde, park halindeki LE 647 plakalı araçta, akü kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktı.

Yangına ilk müdahale bölgede bulunanlar tarafından yangın söndürme cihazıyla yapıldı ancak yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının, aracın yanında bulunan ev tipi konteyner ve iş yerine de sirayet etmesiyle, iş yerindeki 10 metrekarelik izolasyon malzemesi, 16 adet palet ve binanın elektrik aksamı hasar gördü.