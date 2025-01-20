Yamaguchi vilayetinin Shimonoseki kentindeki Kaikyokan akvaryumu çalışanları, geçici kapanma sırasında yemeyi bırakan ve depresif hareketler sergileyen güneş balığının rahatsızlıklarına çare bulmak amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu.

Akvaryum Aralık ayında tadilat nedeniyle kapandıktan sonra güneş balığı, denizanası yemeyi bıraktı ve vücudunu tanka sürtmeye başladı. Akvaryum kapalıyken tekrar eden sağlık sorunlarının yalnızlıktan kaynaklandığını düşünen bakıcılar, çözüm için son çare olarak kıyafetlerle süslendikleri kartondan insanları, yuvarlak akvaryumun etrafına koydular.

30 kiloluk güneş balığı, kartondan insanlarla süslenmiş manzarası karşısında kısa sürede düzeldi. Yetkililer, balığın ertesi günü daha iyi hissettiğini belirterek akvaryuma bir yıl önce gelen güneş balığının “meraklı” bir kişiliğe sahip olduğunu ve “ziyaretçiler tanka yaklaştığında onlara doğru yüzdüğünü” ifade etti. İnsan canlısı güneş balığının durumu hakkındaki sosyal medya gönderisi ise 12 milyondan fazla görüntülendi.