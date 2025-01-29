Alagadi’de balık avlanması yasak olan bölgede balık avlayan 3 kişi, KKTC bayrağı olmayan bir tekneyle tespit edildi. Polis, bahse konu şahsılar hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay dün meydana geldi.

Balık avlanması yasak olan Alagadi bölgesinde T.M.’nin (E-42) oltayla, Ö.K.’nin (E-49) ise ağ atmak suretiyle kanunsuz olarak balık avladıkları, Karaoğlanoğlu’nda E.Ş.’in (E-35) ise isim ve kayıt numarası ile KKTC bayrağı olmayan tekneyle deniz içerisinde seyrettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.