Alaniçi Ağıllar Bölgesi'nde, bir şahsa ait ağılın yan tarafında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonucu, ağıl sahibine ait toplam 24 adet rulo balya yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vadili’deki çöplük yangını tarlalara sıçradı!

Vadili’de çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı. Yangında dört ayrı şahsa ait toplam 20 dönüm biçilmiş anız, 10 dönüm biçilmemiş arpa ve 20 adet rulo balya yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.