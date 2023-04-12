Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde saat 16.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürücü yola atılan 4 yaşındaki çocuğa çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgi şöyle:

“Cemile Özçete (32) yönetimindeki JV 641 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidişine göre yolun solunda karşıya geçmek için kaldırım üzerinde beklemekte olan ve yola atılan Rıdvan Efe Aladağ’a (4) çarpmıştır.”

Kaza sonucu yaralanan Rıdvan Efe Aladağ’ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Soruşturma devam ediyor...