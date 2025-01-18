Polisin iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

Girne’de geniş bir bölgede elektrik kesintisi: 4 saat elektriksiz kalacaklar Girne’de geniş bir bölgede elektrik kesintisi: 4 saat elektriksiz kalacaklar

18.01.2025 tarihinde, saat 08.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir yem fabrikasında makine tamircisi olarak görev yapmakta olan Ruslan SULTANOV (E-33) yem ezme makinasını kontrol ettiği bir esnada sağ elini makinanın dişli silindir bölümüne kaptırması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Ruslan SULTANOV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan 
 ameliyatının ardından  ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.