Polisin iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

18.01.2025 tarihinde, saat 08.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir yem fabrikasında makine tamircisi olarak görev yapmakta olan Ruslan SULTANOV (E-33) yem ezme makinasını kontrol ettiği bir esnada sağ elini makinanın dişli silindir bölümüne kaptırması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Ruslan SULTANOV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan

ameliyatının ardından ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.