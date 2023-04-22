Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün (21 Nisan 2023), saat 18.00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde 27 yaşındaki F.T., aralarında çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulundurduğu nargile çubuğunu, ev arkadaşı Yusuf Yeter’in kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etmiş ve yine tasarrufunda bulunan tahrayı gelişi güzel sallaması neticesinde de adı edileni sağ kolundan yaraladığı bildirildi.

Olayda yaralanan Yusuf Yeter kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu açıklandı. F.T.’nin tutuklandığı ve soruşturmasının devam ettiği bildirildi.